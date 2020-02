Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Erik Gustafsson avgjorde för Luleå med sju sekunder kvar. Foto: Bildbyrån

Luleå vann efter galen vändning i slutminuterna

Malmö såg ut att gå mot en tung seger borta mot serieledaren Luleå. Men med två minuter kvar föll laget ihop totalt, och släppte in två snabba mål och drog på sig två utvisningar.

– Det går inte att sätta ord på mina känslor, säger Malmös kapten Fredrik Händemark till C More.

Malmö hade ledningen med 3-2 med två minuter kvar. Men då plockade Luleå målvakten, och i spel sex mot fem satte Petter Emanuelsson 3-3. Men det skulle bli så mycket värre för Malmö. 30 sekunder senare drog de på sig ett lagstraff för att ha fördröjt spelet, och i samma situation drog Christoffer Forsberg på sig en extra tvåa för snack. Fem mot tre för hemmalaget, och då kunde inte Skånelaget stå emot. Med sju sekunder kvar bombade kaptenen Erik Gustafsson in 4-3, och säkrade tre poäng till serieledaren. – Det går inte att sätta ord på mina känslor. Det finns så mycket jag vill säga nu, men det går inte, säger Fredrik Händemark till C More. Luleå HF 4 - 3 IF Malmö Redhawks 1-0, 1-3, 2-0 Coop Norrbotten Arena, Luleå idag Publik: 5037 SHL Visa matchfakta SHL Seriespel - 2019/2020 # Lag S V F VÖ FÖ GM-IM M P 1 LHF Luleå HF 42 25 11 4 2 122-82 +40 85 2 FBK Färjestad BK 42 21 12 4 5 143-120 +23 76 3 RBK Rögle BK 42 20 13 6 3 118-100 +18 75 4 FHC Frölunda HC 42 23 16 2 1 133-98 +35 74 5 SAIK Skellefteå AIK 42 22 17 3 0 118-99 +19 72 6 DIF Djurgårdens IF 42 20 14 3 5 109-102 +7 71 7 ÖHK Örebro HK 42 22 17 1 2 112-114 -2 70 8 HV71 HV71 42 18 15 5 4 124-104 +20 68 9 MIF IF Malmö Redhawks 43 18 17 3 5 111-105 +6 65 10 VLH Växjö Lakers HC 42 16 21 3 2 103-113 -10 56 11 BIF Brynäs IF 43 12 20 6 5 103-131 -28 53 12 LHC Linköping HC 42 11 19 4 8 94-115 -21 49 13 IKO IK Oskarshamn 42 9 26 3 4 86-144 -58 37 14 LIF Leksands IF 42 9 28 2 3 87-136 -49 34