Luleå vann premiären mot Färjestad

Det var inget snack om saken inledningsvis mellan Luleå och Färjestad, det var seriesegraren från ifjol som hade bestämt sig för att få med sig tre poäng från premiären. I den första perioden gick Luleå ifrån till 2-0 genom mål av Victor Berglund och Niklas Olausson, men det kunde blivit mer än så. Luleå vann nämligen skotten med hela 19-9, och Arvid Holm hade det svettigt i FBK-kassen.

Andra perioden blev något jämnare. Men det var bara Luleå som skulle få in en puck i mål när Petter Emanuelsson gjorde 3-0 i spel fem mot tre.

Färjestad vaknade i tredje

Ledningen stod sig in i tredje perioden. Men då vaknade Färjestad, och gjorde matchen spännande. Gästerna förde spelet helt i tredje, och fick till slut hål på David Rautio genom en turlig studs från Daniel Viksten som sökte passning framför mål men träffade en försvarare istället.

Med fem minuter kvar kom ännu en reducering när tre Karlstadspojkar sammarbetade. Gustav Rydahl till Oskar Bäck som med pucken bakom förlängda mållinjen hittade Albert Johansson som klivit fram från backposition och sköt in 2-3.

Mål i tom bur

Med tre minuter kvar chansade Färjestad och tog ut målvakten, men då kom istället spiken i kistan när Karl Fabricius från egen zon satte 4-2.

– Vi gjorde två okej perioder, sedan gav vi dem för mycket puck och för mycket ytor i tredje perioden. Vi stod still och spelade hockey, säger Luleås hemvändande stjärna Linus Klasen till C More.

Hos Färjestad var det frustrerat att laget inte var med från start.

– När vi väl gasar och spelar hockey spelar vi ut dem. Jag vet inte varför vi var så pass passiva, säger Johan Pennerborn till C More.