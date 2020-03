Luleå vinner grundserien efter överkörning

Luleå vann grundserien 2012 efter att ha spelat ihop 100 poäng. Nu har man spelat ihop lika många poäng på 48 matcher, där man hemma mot Rögle vann med 3-0. Segern är norrbottningarnas femte raka.

Laget tog ledningen i den andra perioden, som de fullständigt dominerade. Luleå vann skotten i den perioden med 11-1 och drog ifrån till 2-0. Filip Hållander, som dragits med stora skadebekymmer den här säsongen och som missade JVM styrde in 2-0.

– Det är ett bra skott av Sondell och jag kommer in och lyckas få klubban på den. Vi snackade i pausen att vi måste ändra på vårt spel och så går vi ut och gör det vilket är jäkligt starkt, säger Hållander till C more.

Det betyder att det med fyra matcher kvar är 14 poäng ner till tvåan Skellefteå, som bröt sin tio matcher långa segernsvit genom att förlora borta mot Frölunda.

MER ISHOCKEY: Joakim Lindström åkte på matchstraff efter ful knätackling (03 mars 2020)