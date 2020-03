Sylvegård sköt Växjö mot slutspel

Brynäs och Växjö går en stenhård kamp vid slutspelsstrecket. Inför matchen skiljde det fyra poäng, till fördel för Växjö.

Avgörandet kom i den andra perioden, där gästerna dominerade matchen, och vann skotten med 14-6. Målet kom i samma period där Marcus Sylvegård avlossade ett handledsskott från övre delen av tekningscirkeln.

Kopplar grepp om sista slutspelsplatsen

Segern betyder att Växjö kopplar ett starkt grepp om den sista slutspelsplatsen, som betyder åttondelsfinal.

– Vi har varit långt ifrån nöjda med vårt spel under säsongen. De senaste två matcherna har det sett ut som vi vill att det ska, säger Victor Fasth.

För Brynäs blev drömmen om slutspel allt mörkare.

– Ett bra försvarsspel och en bra målvakt stod på andra sidan idag. Det är två lag som värnar om att inte släppa in mål. Ruggigt sur förlust, säger brynäs tränare, Ove Molin till C more.