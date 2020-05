Lundqvist: ”Funderade nästan varje timme, i flera månader”

Henrik Lundqvist och familjen bor just nu temporärt i Göteborg. Något han brukar göra över sommaren men för första gången på 15 år åkte han till Göteborg redan i april på grund av coronapandemin som avbröt NHL-säsongen.

– Det är en jättekonstig tid vi lever i just nu. I New York framförallt så är det en extrem situation. Så det kändes bra att komma hem och vara nära familj och vänner, säger Lundqvist när han gästar SVT:s program ”Luuk & Hallberg”.

38-åringen har gjort 15 säsonger i NHL och med New York Rangers där han fått smeknamnet ”Kungen av New York”. Men under den senaste säsongen har kronan börjat att falla – åtminstone när det gäller speltid.

I februari i år så saknades Henrik Lundqvist för första gången någonsin i matchtruppen under sin tid i Rangers och mer petningar skulle det bli.

– Inget varar för evigt så klart. Sen har man en målbild och dröm men så får man anpassa sig till omgivningen och verkligheten.

Men vad just målbilden är idag, det vet inte Lundqvist själv i dagsläget.

– Det är en faktiskt bra fråga. Jag har alltid sett mig själv spela i Rangers och hålla på väldigt länge. Det är ganska länge men nu är man vid en ålder där man får ta det år för år och se situationen och förutsättningarna. Nu har man också lite tid att fundera.

Luuk: Hur känns det att du funderar?

– Det jag gick igenom i vintras var ganska tufft om jag ska vara ärlig. Jag har haft en viss roll och en position i laget i nästan 15 och även under de åren jag spelat i Sverige, nu ändrades det ganska kraftigt. Så det är klart jag funderade väldigt mycket, dagligen, nästan varje timme i flera månader och det blir ganska jobbigt mentalt tycker jag.

– Nu när vi åkte hem här har jag försökt ta och bara leva i nuet och fokusera på familjen och samla tankarna så kan. Ibland blir man sin egen fiende över hur mycket man funderar på saker och ting.

Henrik Lundqvist har ett år kvar på kontraktet med New York Rangers.