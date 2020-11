Malmö utklassade Brynäs med 7-2

SHL-jumbon Malmö Redhawks hade tre förluster i bagaget när Brynäs gästade Malmö. Men i lördagens möte lossnade det rejält för Skåneklubben.

Efter den första perioden hade hemmalaget gjort hela fyra mål mot Brynäs noll.

Och hemvändaren, stjärnspelaren Patrik Hersley, fick göra sitt första mål för sitt Malmö när han med ett stenhårt skott satte 4-0.

– Bra period av oss. Vi håller pucken, spelar runt pucken och krigar in pucken, sa Hersley till C More efter första perioden.

Brynäs tog sig samman

Brynäs tog sig samman och stod för en fin andraperiod – trots att laget drog på sig en hel del utvisningar. När andra perioden var spelad hade laget reducerat till 4-2 och det var Patrik Berglund som stod för båda målen.

– Det är såklart bra, vi har faktiskt gjort bra saker där ute. Men vi kan inte sitta mer i utvisningsbåset nu, sa tvåmålsskytten Berglund i C More efter andra perioden.

I den tredje perioden skulle hemmalaget punktera matchen med 5-2, 6-2 och 7-2, vilket blev slutresultatet.

– Otroligt skönt att ha något att bygga på inför nästa match. Nu är det bara att bygga vidare så blir det bra, säger Ponthus Westerholm efter segern i C More.