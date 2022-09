Känslorna kokade när Rögle och Malmö gjorde upp på torsdagskvällen. Efter en dramatisk sista minut stod gästande Malmö som segrare.

Adam Ollas Mattssons mål i andra perioden, 2–1, blev avgörande.

– Jag försökte bara skicka in pucken på mål och skapa en retur, så jag hade lite tur, säger han till C More om målet.

Målvakten storspelade

Rögle hade en rad jättechanser i slutet, men målvakten Daniel Marmenlind höll emot.

– Vi spelar jättefint. Jag gör en okej match, säger Malmös burväktare till C More.

Rögles kapten Anton Bengtsson är besviken.

– Surt. Det är en jämn match. Vi behöver ta vara på chanserna vi har, det gör vi inte i dag, säger han.

Texten uppdateras.