Målvaktens mardrömsdebut i SHL

Oskarshamn spelar just nu en tuff bortamatch mot Örebro.

Mellan stolparna ställde gästerna sin debuterande målvakt, Alexander Sudnitsin. Den 33-åriga ryske målvakten värvades från KHL/VHL där han huserat under hela karriären.

”Första tio jättetufft”

Detta är Sudnitsins första äventyr utomlands och det kunde verkligen inte ha fått en bättre start. Tre mål släpptes in på sex skott (de två första gick i mål), varav ett av dem får kallas som en blunder och efter inte ens tio minuter på isen byttes han ut.

– Det var en mardrömsstart. Det är otroligt tufft att släppa in de två billiga första. Men det är inte så många som tycker synd om oss så det gäller att vi inte gör det heller, säger Oskarshamns tränare Martin Filander till C More inför den andra perioden.

Fortsatt ras

Joe Cannata byttes in efter tio minuter och höll nollan perioden ut. Men i den andra fortsatte raset för Oskarshamn där Örebro gick upp till en 5-0-ledning innan halva matchen var spelad.

När Kim Strömberg och Brian Cooper senare i perioden drog på sig utvisningar tätt på varandra fick ÖHK chansen i spel fem mot tre. Då small det igen. Born Rendulic med sitt 15:e mål för säsongen fram till 6-0.

Matchen pågår.