SDHL är drygt halvvägs in i säsongen. Här är Maria Rooths tre punkter efter hösten:

Luleås dominans

– De är överlägsna i år. Tabellen ljuger lite där, jag tycker nästan att det skulle vara ännu mer glapp till lagen under. Jag tycker att de har en intensitet och ett slags moget modernt spel som inga andra lag rår på. De har en finsk toppdominans som levererar år efter år och är en given guldkandidat även i år. De har dessutom bytt tränare under säsongen, vilket hade kunnat skapa lite obalans i laget, men det märks knappt.

Var är svenskorna i poängligan?

– Så här halvvägs in i serien hade jag velat se tre, fyra, fem svenska namn topp tio – nu är det bara Emma Nordin och Maja Nylén Persson. Det är fortfarande en liga som domineras av de utländska stjärnorna som verkligen är stjärnor och tar den platsen. Om vi ska börja vinna de tuffaste och tajtaste matcherna internationellt behöver vi fler i den interna svenska toppen. Det är fortfarande något som jag eftersöker med ljus och lykta egentligen. Jag hoppas fler svenska spelare vågar ta det där klivet och ta den platsen som krävs för att nå dit.

Nästjumbon HV71 – en negativ överraskning

– Jag hade inte tippat HV så långt ner. Det känns som en väldigt tunn trupp. De har väldigt många unga spelare som jag har svårt att lasta mycket av det här på. Spelare som Mira Jungåker (17 år) och Jenna Raunio (16 år)... Det är svårt att lägga det ansvaret på dem. Jag tycker att de fallerat lite i lagbygget. Jag vet inte riktigt hur det står till i föreningen. Jag tycker att de tidigare sett mycket stabilare ut och starkare som organisation. De bytte också tränare sent. Det känns instabilt, de måste få ihop sina grejer.

– Bottensegmentet är lite spännande i år och att Göteborg hoppade av serien skapar ännu mer tryck på lagen i botten. AIK och HV är ganska cementerade i botten och kommer få det oerhört tufft tror jag.

