För andra matchen i rad krävdes förlängningsspel mellan AIK och Mora. Det efter AIK kvitterat tre gånger i matchen som stod 3–3 efter tre perioder.

Moras Noah Steen hade åtta minuter in i förlängningen ett drömläge att avgöra när han fick öppet mål, men missade.

Istället skulle det dröja ända tills den andra förlängningsperioden innan en puck letade sig in i mål. Då var det norske talangen Michael Brandsegg-Nygård som direkt efter tekning sköt in pucken via AIK-spelare och via en båge in i mål, hans andra mål i matchen.

– Nu ska vi avsluta serien på onsdag, säger Noah Steen, som även han gjorde mål i matchen, till TV4 Play.

Segern var Moras tredje raka i serien, och nu leder de med 3–2 i macher. Nu kan laget avgöra på onsdag hemma i Mora.