McDavid tangerade Zibanejads hattrick med sin 81:a poäng

Lagkaptenen McDavid som också fick med sig en assist har nu gjort 81 poäng på 46 matcher och leder poängligan i NHL. McDavids tredje hattrick för säsongen var hans nionde totalt under karriären.

Edmonton gick upp på andra plats i North Division, där de sju kanadensiska lagen spelar, och har sex segrar av åtta möjliga mot Winnipeg den här säsongen. De kanadensiska lagen spelar i en bubbla och möter bara varandra under grundserien.

Snabbast att nå 80 poäng sedan Lemiuex glansdagar

– Vårt lag verkar trivas att spela mot dem. Vi går in hårt och är förberedda för att spela bra varje gång och vi lyckas gå på dem hårt. Jag vill bara spela bra hockey hela tiden, säger McDavid till Edmonton Sun.

McDavid är den snabbaste att nå 80 poäng under en säsong sedan legendaren Mario Lemieux gjorde det på 45 matcher 1996-97.

– Jag är säker på att det finns några spelare som har spelat mycket bra, men från min utgångspunkt som får titta på honom varje kväll vet jag vad han gör för vårt lag. Jag har svårt att tro att någon spelare kan ha ett större inflytande på sitt lag än vad Connor har för vårt. Det är få spelare som kan dominera en match som han gör, säger Edmontons tränare Dave Tippett till Edmontons hemsida ganska säker på att McDavid kommer att utses till ligans MVP.

Tysk skrev NHL-historia

McDavids tre mål var på olika sätt: Vid 2-0 lättade han elegant pucken över målvakten Connor Hellebuyck med en backhand efter en snabb spelvändning. Vid 3-0 sköt han lågt mellan benskydden fri från snäv vinkel från vänster. Vid avslutande 6-1 redan i slutet av den andra perioden stal han pucken vid egen blå och kom fri därifrån. Han fintade Hellebuyck och fick in pucken via benskyddet. McDavid sneglade från sidan för att se att pucken verkligen gått in.

Efter det byttes Hellebuyck ut och Laurent Brossoit kunde rädda de sju skott han hade emot sig i den tredje perioden.

Adam Larsson assisterade till Alex Chiassons 1-0-mål för Edmonton. Där fick även Leon Draisaitl med sig en assist, gjorde även 4-0-målet, och blev historisk som bäste tysk poänggörare i NHL, detta redan som 25-åring. 488 poäng har han gjort och passerade Marco Sturm som gjorde 477 poäng under sin NHL-karriär som avslutades i Florida 2012.

– Vad han gjort i ligan vid så ung ålder är ganska fantastiskt. Det är en milstolpe som jag inte tror att så många tyska grabbar kommer att kunna slå, säger McDavid, själv bara 24 år, om sin lagkamrat. Ödmjuke McDavid är uppe i 546 poäng sedan debuten 2015.