Modos nyförvärv bröt benet – i padelmatch mot sportchefen

Modo har tappat stora delar av spelartruppen och tränaren Björn Hellkvist, den senare under uppmärksammade former. Nu har klubben åkt på ännu en motgång. Nyförvärvet Mikkel Aagaard bröt benet i en padelmatch under helgen.

Det var under lördagsmorgonen som olyckan var framme för dansken då han spelade mot sportchefen Fredrik Glader. – Han har fått en fraktur på vadbenet och kommer vara gipsad sex till åtta veckor. Inget som kommer påverka Mikkels framtid hos på nåt sätt utan vi räknar med att han är tillbaka när serien är i gång, säger sportchefen Fredrik Glader till Expressen. 32 landskamper för Danmark Hur har han tagit det, är han deppad? – Han var givetvis deppig när det hände men pratade med honom nu på morgonen och då var han positiv och såg framåt igen. Det var en kalldusch för sportchefen Glader som värvat Aagaard. – Jag har spelat många padelmatcher, men aldrig varit med om något sådant tidigare, säger Glader till Allehanda. Det blir den 24-årige danskens, 32 landskamper, första sejour i Sverige efter spel i lägre serier i Kanada och USA. Han kommer närmast från Grizzlys Wolfsburg i den tyska ligan. Modo spelade kval till SHL mot Björklöven när serien bröts på grund av coronapandemin. Ishockeyförbundet beslöt att frysa alla tabeller och Modo är kvar i Hockeyallsvenskan nästa säsong. MER ISHOCKEY: Hellkvist lämnar Modo – klar för Leksand (29 april 2020)