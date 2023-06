1. Connor Bedard, C, Chicago Blackhawks

2. Leo Carlsson, C, Anaheim Ducks

3. Adam Fantilli, C, Columbus Blue Jackets

4. Will Smith, C, San Jose Harks

5. David Reinbacher, B, Montreal Canadiens

6. Dimitri Simashev, B, Arizona Coyotes

7. Matvej Mitjkov, F, Philadelphia Flyers

8. Ryan Leonard, F, Washington Capitals

9. Nate Danielson, C, Detroit Red Wings

10. Dalibor Dvorsky, C, St Louis Blues

11. Tom Willander, B, Vancouver Canucks

12. Daniil But, F, Arizona Coyotes

13. Zach Benson, F, Buffalo Sabres

14. Brayden Yager, C, Pittsburgh Penguins

15. Matthew Wood, F, Nashville Predators

16. Samuel Honzek, F, Calgary Flames

17. Axel Sandin Pellika, B, Detroit Red Wings

18. Colby Barlow, F, Winnipeg Jets

19. Oliver Moore, C, Chicago Blackhawks

20. Eduard Sale, F, Seattle Kraken

21. Charlie Stramel, C, Minnesota Wild

22. Oliver Bonk, B, Philadelphia Flyers

23. Gabriel Perreault, F, NY Rangers

24. Tanner Molendyk, B, Nashville Predators

25. Otto Stenberg, C, St Louis Blues

26. Quentin Musty, F, San Jose Sharks

27. Calum Ritchie, C, Colorado Avalanche

28. Easton Cowan, F, Toronto Maple Leafs

29. Theo Lindstein, B, St Louis Blues

30. Bradly Nadeau, F, Carolina Hurricanes

31. Mikhail Gulyayev, D, Colorado Avalanche

32. David Edström, C, Vegas Golden Knights