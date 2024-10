Med uttagen målvakt i slutminuterna fick Paul Cotter öppen gata och lade in 4-1 i tom kasse för New Jersey. Jacob Markström svarade för 30 räddningar i sin debut för New Jersey efter att ha värvats från Calgary.

I den första perioden vid ställningen 2-0 gjorde Markström en fantastisk räddning efter att Buffalos nyutnämnde lagkapten Rasmus Dahlin chippat in pucken. På sargreturen skulle bara Nicolas Aube-Kubel lägga in pucken men Markström var där med klubban och räddade närmast mirakulöst inför bland andra Jaromir Jagr, 52, som skötte det ceremoniella nedsläppet. Också Nicklas Lidström var på plats.

”Vet inte om det var tur eller inte”

– Han är en bra målvakt, det var en fin räddning. Jag vet inte om det var tur eller inte, säger Dahlin i Viaplays sändning.

Räddningen var matchens snackis.

– Det är inte ofta jag berömmer målvakter, men nu måste jag faktiskt göra det, säger Peter ”Foppa” Forsberg i Viaplay.

Matchen föregicks av en tyst minut för de förolyckade bröderna Johnny och Matthew Gaudreau.

I morgon kommer lagen att mötas igen i samma arena, O2 Arena.