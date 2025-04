Nu närmar sig det där ”omöjliga” rekordet med stormsteg. Redan under natten till onsdagen satte Ovetjkin dit karriärens 891:a fullträff mot Boston Bruins i en uddamålsseger. Och bara dygnet senare skulle han skriva in sig i målprotokollet på nytt.

Med dryga 34 sekunder kvar av den andra perioden kunde den 39-årige ryssen utnyttja ett 5-3-överläge i powerplay genom ett direktskott i klassiskt Ovetjkin-manér.

Capitals-kaptenen är nu två mål ifrån att tangera Waynes Gretzkys historiska notering på 894 mål och tre från att passera.

– Vi får se, jag fortsätter ta ett byte i taget, sade han efter sin 892:a fullträff.

Wayne Gretzky var inte på plats i Raleigh under matchen, men förväntas närvara i Washington på fredag.

– Hans stöd betyder mycket, jag ser fram emot att han ska vara med oss nu, säger Ovetjkin.

Capitals-kaptenen har nu gjort 39 mål den här säsongen och är ett mål ifrån att göra 40 mål för sin 14:e säsong – något ingen annan åstadkommit tidigare i NHL.

Redan under natten mot lördag kan rekordet tangeras när Washington Capitals ställs mot nästjumbon Chicago på hemmais. Om inte det kommer en ny chans mot New York Islanders på Long Islands under söndagen.

