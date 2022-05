Luleå gick snabbt upp i en 3-0-ledning mot Färjestad i den första perioden.

Poängkungen Linus Omark hade ett finger med i 2-0-målet.

Men i den andra perioden åt sig gästerna ikapp och inför den tredje perioden står det 3-2.

En frustrerad Omark, som tillsammans med hela laget hade en jobbig mellanakt, gick till attack mot Färjestads tränarstab i en intervju med C More.

– Mitell eller vad han heter... Och Rhodin… Rhodin var den vekaste spelaren jag sett på en hockeyplan och han ska gnälla att man är vek. Jävla sopa. Jag är bara less på det, säger Luleåstjärnan i pausintervjun med C More.

Han fortsätter:

– De bara gnäller på domarna hela tiden, säger att vi faller enkelt. Men har man två lastbilar bakom sig som får göra vad de vill. De får gnälla, vi bara kör på. De tog äntligen en utvisning, men jag kommer göra samma sak på dem.

Thomas Rhodin spelade över 15 år i dåvarande elitserien och vann fyra guld med Färjestad. I dagens FBK är han assisterande tränare.

Luleå vann den första SM-finalen (30 april):