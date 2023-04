Det var en chansrik men målsnål match med två storspelande målvakter.

Skellefteåkeepern Linus Söderström höll nollan för andra matchen i rad och fjärde gången totalt i slutspelet.

Och enda gången som Örebros NHL-meriterade målvakt Jhonas Enroth fick kapitulera var i slutet av den andra perioden när Arvid Lundberg fejkade skott och slog en stenhård passning in i mitten som Elias Salomonsson styrde in.

En chanslös Enroth hann knappt reagera.

– Jäkligt bra pass av Arvid. Jag var knappt beredd själv att jag skulle få pucken, men jag fick en touch på den och den gick in. Kul att göra mål och bidra, säger Salomonsson till C More efter första slutspelsmålet.

”Jäkligt starka hemma i Skellefteå”

Enroth räddade 29 av 30 skott. Däribland ett friläge från Andreas Wingerli med drygt fem minuter kvar som kunde ha punkterat matchen. I stället blev det en rysare in i det sista där Salomonssons mål blev matchens enda.

Med 2-2 i matcher, i bäst av sju, väntar nästa match i Skellefteå på söndag. Västerbottningarna har hemmafördel i två av de tre kvarvarande matcherna, om det går så långt.

– Vi vet att vi är jäkligt starka där hemma och har varit det hela säsongen. Nu ska vi hem och jobba ner dem, säger Elias Salomonsson.