Osannolik slutminut på första perioden: Djurgården gjorde tre mål

Andersson pricksköt 1-0 efter 19.03 från en position mitt i slottet. Efter 19.17 tryckte Niclas Bergfors in 2-0 på en retur nära mål och strax före slutsignalen visade Linus Andersson återigen gott sikte och vispade in 3-0 i det bortre högra krysset.

Enligt C More har aldrig tre spelmål, inte i tom kasse, gjorts i en SHL-match under slutminuten av den första perioden sedan åtminstone 1999.

3-0-målet video- och tidsgranskades för att se om tiden gått ut men klockan hade stannat på 19.59. 21-årige Andersson hade bara gjort två mål inför dagens match i höstens SHL och nu kom det två på 56 sekunder.

Hade två stolpskott i förra matchen

– Jag har haft oflyt och hade bland annat två stolpskott i förra matchen och det är bara att fortsätta skjuta, sade Andersson som hade svårt att sätta fingret på scenförändringen. Det var bara Brynäs i början och Difs målvakt Mantas Armalis gjorde en fantastisk räddning när han kastade fram klubban och räddade det öppna målet från Marcus Björks skott. Efter 0–8 i skott tvingades huvudcoachen Robert Ohlsson ta timeout för Djurgården redan efter 6.49.

– Jag har ingen aning om vad som hände egentligen. Vi hade inte jättemånga chanser innan målen, sade Andersson.

Brynäs tränare Peter Andersson skakade på huvudet redan vid 2-0-målet och det skulle bli värre.

– Det är tre skitmål egentligen. Det känns som att det borde ha varit det omvända. De gjorde mål på allt. Vi gjorde en jättebra period men måste sätta dit chanserna. Vi kunde lett med 3-0, 4-0 efter tio minuter, sade Brynäs Anton Rödin till C More efter den första pausen.