Här döms HV-kvitteringen bort i slutsekunden

Senast HV71 spelade match var borta mot Växjö för över tre veckor sedan. Den gången blev det förlust med 6-3, innan en än större motgång väntade Jönköpingslaget: En utbredd våg av coronaviruset i och omkring spelartruppen.

Match på match fick under en tid senareläggas för HV-gänget innan man under lördagen var tillbaka i spel igen när Färjestad väntade i Karlstad.

Det började bra för HV71 som såg ut att hållit uppe matchtempot bra trots smittan och frånvaron från matchspel. Alexander Bergström blev den första periodens enda målskytt.

Nygård målskytt

Men i den andra kom Färjestads vändning.

Victor Ejdsell bombade in kvitteringen innan NHL-lånet Joakim Nygård gjorde ett efterlängtat första mål för säsongen. Det var i powerplay som Nygård höll sig framme framför mål och satte pucken i nät efter en läcker ”mellan benen-passning” från Per Åslund.

Utökad ledning

Det var inte bara Nygård som skulle göra sitt första mål för säsongen. Adam Ginning lämnade Linköping för Färjestad inför säsongen och det var han som halvvägs in i den tredje perioden utökade till 3-1. Två assist på 14 matcher dessförinnan för den 20-åriga backen.

Med dryga minuten kvar av den tredje perioden reducerade HV71 till 2-3 i powerplay. Linus Fröberg höll sig framme vid en målvaktsretur och gjorde sitt sjätte mål för säsongen.

Dramatiskt avslut

När klockan stod på 60.00 hade HV71 en puck i mål. Domarna ringde på det och det framgick att målet gjordes innan tiden var ute. Men man hittade också en slashing på Christian Sandberg – och målet dömdes bort.

Färjestad vann med 3-2.

– Jag hoppas att de har rätt i sin bedömning annars blir det väldigt utslagsgivande. Man ser att det är en klubba där men frågan är om rotationen kommer på målvakten före eller innan pucken har gått in, säger HV71:s tränare Nicklas Rahm återhållsamt till C More efteråt.