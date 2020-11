Fabricius matchhjälte när Luleå bröt LHC:s svit

En trepoängare, och en tvåa senaste matcherna mot Oskarshamn och Leksand.

Men det stannade där. Det blev förlust igen Linköping igen, som har det svårt i SHL. Laget är nästjumbo i en släpande tabell.



Matchavgörande 3–1 för Luleå kom tre minuter före andra pausvilan när Karl Fabricius skickade iväg ett skott från backposition. Pucken studsade via målvakten Niklas Lundström och på något sätt dansade pucken över mållinjen.



– Efter en lite tyngre period börjar jag känna igen oss igen. Vi vårdar pucken mycket bättre och spelar av sista 20 minuterna väldigt kontrollerat, säger assisterande tränaren Henrik Stridh i C More.



Även om hemmalaget reducerade omgående blev det en ny förlust igen för Linköping, som har skrapat ihop 14 poäng på lika många matcher.



Luleå är sexa i den haltande tabellen.