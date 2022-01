Det var ett minst sagt annorlunda mål som blev en snackis efteråt. I början av andra perioden hade pucken fastnat i taket på New Jerseys målbur. Steen slog upp pucken underifrån med klubban och sakta gick den i mål via New Jerseys målvakt Mackenzie Blackwood, tittade förgäves vart pucken tagit vägen, rygg för 2-1.

På NHL:s hemsida finns länkar till målet.

– Det var ett smart mål. Några andra killar kanske hade försökt slå bort pucken i stället för att lyfta upp den i luften. Han visade kyla och jag är glad för hans skull, säger tränaren Bruce Cassidy om den 23-årige före detta Färjestadsspelaren enligt NHL.

Den förre Södertäljespelaren David Pastrnak gjorde det matchvinnande 4-3-målet med drygt fem minuter kvar att spela när han slog in sin egen retur. Det var ett välkommet mål för tjecken som gått mållös i tio matcher – ända sedan 30 november.

– Det kändes skönt. Det har varit lite jobbigt på sistone, säger 25-årige Pastrnak.