Oskarshamn skrapade endast in 37 poäng under grundserien, vilket är sämst sedan Karlskrona säsongen 2015/2016 där de tog 31 poäng. Men det behöver inte innebära att de åker ur. Karlskrona klarade sig till exempel kvar säsongen de hade 31 poäng.

Och i första kvalmatchen i bäst av sju mot HV71 blev det seger för Oskarshamn. Mycket tack vare Viktor Lodin, som var i strålkastarljuset i första perioden.

Undvek matchstraff

Han inledde målskyttet fem minuter in i matchen genom att i en spelvändning slå in en retur på Nick Olesens skott. Två minuter senare hoppade han in i en tackling på Victor Sjöholm, vilket videogranskades och sedan blev en tvåminutersutvisning. Något han själv blev förvånad över.

– Jag trodde att jag skulle få matchstraff. Han står lite lutande över sargen och jag kommer in med hög fart. Ser ut som jag lättar lite. Jag har väl lite tur, hoppas det är bra med honom, sade Lodin till TV4 Play i första periodpaus.

Att det inte blev matchstraff tyckte nog hela Oskarshamn var skönt. För två minuter efter att Lodin fått lov att spela igen, så stod han för en assist när Ahti Oksanen försökte sig på en passning men istället via en HV71-klubba fick in pucken i mål.

Gjorde nytt mål

Lodin var inte klar där. Innan perioden var över hade han dragit på sig en tvåa när han fällde en HV-spelare. En händelserik period för Lodin, minst sagt.

Och efter att Austin Wagner utökat till 3-0 i andra perioden, så stängde Lodin matchen i tredje. I powerplay, med åtta minuter kvar, dundrade han in ett direktskott från höger. 4-0, ett mål som fick många HV71-klädda att lämna läktaren.

HV71 gjorde ett rejält försök i slutminuterna. Men när de väl började göra mål var det för sent och Oskarshamn vann till slut med 4-2. Nästa match spelas även den i Jönköping på söndag.