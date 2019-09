Oskarshamn på andraplats efter ny seger

Först spräckte de poängnollan mot Skellefteå i premiären, och i hemmapremiären mot Leksand blev det klubbens första trepoängare i SHL.

Oskarshamn verkar ha fått blodad tand, och vill inte åka ifrån matcher utan poäng. Men i kvällens match mot Rögle, som även dem inlett säsongen strålande, så satt segern långt in.

Rögle var det spelförande laget, och Oskarshamn fokuserade på en tät defensiv som gav resultat.

– Det är en riktig kämpamatch. Vi har säkert lika många blockade skott som räddningar, säger IKO:s målvakt Tex Williamsson.

Och laginsatsen skulle inte bara göra det svårt för Rögles offensiv, utan i tredje perioden kom även ett förlösande mål när Joakim Thelin satte 1-0 till gästerna.

Bortdömt mål för Rögle

Hemmapubliken skulle dock också få jubla. I slutminuten, med tom målbur, så pressade Rögle in en kvittering, trodde de flesta i varje fall. För efter videogranskning skulle det visa sig att en Röglespelare knuffat in en spelare i Williamsson, som inte hade möjlighet att rädda.

– Jag tycker det är helt rätt. De puttade in Alm i mig, det är inte mycket jag kan göra där, säger Williamsson till C More.

Istället rann tiden ut för Rögle, och Williamsson fick i sin andra SHL-match hålla nollan. Nu har Oskarshamn sju poäng på tre matcher, och starten ger lite lugn i truppen.

– Vi hade en bra försäsong, och vi har lyckats visa att vi håller i serien också. Det är skönt att ha lite poäng att luta sig tillbaka på.