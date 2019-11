Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Oskarshamns Arsi Piispanen deppar. Foto: BILDBYRÅN

Oskarshamn överkört – förlorade med 1-7

Oskarshamn åkte på ännu en rejäl smäll i SHL-ishockeyn. I 1–7-förlusten borta mot HV71 låg nykomlingen under med hela sex mål efter en period.

– Det är så jävla dåligt att det är helt sjukt, sade Henrik Nilsson till C More i den första periodpausen.

För drygt en månad sedan blev Oskarshamn överkört med 0–12 borta mot Färjestad. Detta efter att laget från Karlstad haft ledningen med 7–0 efter den första perioden. Mot HV71 såg den dystra historien ut att kunna upprepa sig. ”Så jävla dåligt” Christian Sandberg inledde målskyttet för hemmalaget från Jönköping efter två och en halv minut. Sex minuter senare följdes det upp av 2–0 från lillebrorsan Filip Sandberg. När 20 minuter hade spelats och 15 HV71-skott hade avlossats mot målvakterna Tex Williamsson – som byttes ut efter fyra insläppta – och Fredrik Pettersson-Wentzel ledde hemmalaget med 6–0. – Det är så jävla dåligt att det är helt sjukt. Det är andra matchen... Det får inte se ut så här. Det får inte det. Jag vet inte om vi inte kämpar eller om vi inte vill, jag vet inte, sade Henrik Nilsson till C More. För att inte åka på en liknande smäll som den mot Färjestad behövde laget göra följande enligt Henrik Nilsson: – Vi måste ut och visa att vi vill spela. Annars kan vi åka härifrån nu eller lägga ner, sade han. Stoppade blödningen Visserligen gjorde Axel Holmström 7–0 två minuter in i mittakten, men sedan lyckades Oskarshamn stoppa den defensiva blödningen. Laget släppte inte in några fler mål i andra perioden men man gjorde inte heller några framåt och hade inför matchens sista 20 minuter sju mål upp på HV71. I sista perioden fick dock Oskarshamn måljubla när Arsi Piispanen reducerade till 1–7 med två minuter kvar att spela. Samtidigt klarade inte HV71 av att göra ytterligare några mål och Piispanens fullträff blev matchens sista. Linköping skrällde dessutom borta mot Rögle och avgjorde på övertid. Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Linköping avgör i förlängning HV71 7 - 1 IK Oskarshamn 6-0, 1-0, 0-1 Kinnarps Arena, Jönköping idag Publik: 6896 SHL Visa matchfakta Övriga SHL-matcher Övriga SHL-matcher Visa Leksand-Malmö: 1-4 Rögle-Linköping: 2-3 e förl. Brynäs-Frölunda: 3-1 Dela Dela