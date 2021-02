Oskarshamn vann jumbofinalen mot Linköping – klättrar i SHL:s bottenstrid

Inför kvällens SHL-matcher låg Linköping sist i SHL, på samma poäng men med sämre målskillnad än Oskarshamn.

När lagen möttes i Oskarshamn blev det en jämn uppgörelse, där två snabba mål i den andra perioden avgjorde.

Kelleher avslutade måltorka

Först, 9.15 in i den andra perioden slängde Max Veronneau in ett skott från höger tekningscirkel, som till synes enkelt studsade på målvakten David Rautio och in i mål.

Blott 60 sekunder senare fick Tyler Kelleher slut på en tio matcher lång måltorka då han fick tag på en puck som studsat både hit och dit efter ett skott och satte 3–1.

– Det kändes bra att se den gå i nät, det är ju alltid skönt att göra mål, säger Kelleher till C More, där han hävdar att måltorkan inte besvärat honom nämnvärt:

– Jag försöker bara spela mitt spel, och det spelar inte så stor roll vilken spelare som gör mål. Så jag tänker inte så mycket på det.

Lämnar kvalmatchen

Oskarshamn vann till slut med 4–1 efter att Joakim Thelin blivit fälld i ett friläge när David Rautio hade lämnat nätet, vilket fick domarna att döma mål.

I och med segern lämnar Oskarshamn, i alla fall tillfälligt, den negativa kvalplatsen.

– En riktig lagseger. Jag tycker att hela matchen står och väger fram och tillbaka, det är en riktig tajt mach. Men vi vinner kamper framför mål som vi inte gjort på sistone, säger tränaren Martin Filander till C More.