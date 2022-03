Knappt två dygn efter att Oskarshamn säkrat klubbens första slutspelsplats någonsin släpptes pucken åter i SHL:s minsta arena. 3 275 åskådare, vilket betyder utsålt, gjorde sitt yttersta för att skapa en ljudkuliss värdigt en slutspelsmatch.

– Stämningen i hallen är grym, sade Oskarshamns center Fredrik Olofsson till C More efter en spelad period.

Historisk målskytt

Trots chanser åt båda håll lyste målen länge med sin frånvaro. Men i slutet av den andra perioden bröt Johannes Salmonsson måltorkan. Salmonsson skrev därmed in sig i historieböckerna som Oskarshamns första målskytt i ett SM-slutspel.

– Det känns kul, sade 36-åringen till C More.

29-årige Patrik Karlkvist gjorde 26 grundseriemål under sin debutsäsong i SHL. 41 sekunder in i den tredje perioden visade Karlkvist att han kan göra mål även i SM-slutspel. 2–0 på resultattavlan innebar luft under vingarna hos hemmaspelarna medan gästerna var tvungna att försöka hitta på något som kunde bryta mönster.

Halvvägs in i den tredje perioden jobbade Leksand in en puck i Oskarshamns kasse, men inget mål då domarna bedömde att pucken styrts in med en klubba som var över ribbhöjd.

2014 senast

Med 2.56 kvar att spela plockade Leksandstränaren Björn Hellkvist ut sin målvakt Kasimir Kaskisuo i ett sista försök framåt. Tre sekunder senare sköt Kim Rosdahl in den matchavgörande pucken i tom kasse. Jon Knuts reducering blev endast av akademisk betydelse.

Senast Leksand vann en slutspelsmatch var våren 2014. På måndag kväll, på hemmais, har dalalaget möjlighet att ändra på detta faktum. Om Leksand vinner då väntar en tredje och avgörande fajt lagen emellan på tisdag, även då i Dalarna.

KLIPP: SVT:s expert: Han var mest värdefull i grundserien (25 mars)