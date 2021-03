Otäck skada efter tackling – Gustavsson fick hjälp av isen

Dessa två lag möttes redan under lördagen.

Då vann Örebro med hela 7-1 efter att Oskarshamns debuterande ryska målvakt, Alexander Sudnitsins, haft en mardrömsstart på sitt äventyr i SHL och blivit utbytt efter inte ens tio minuter med tre insläppta mål.

När lagen möttes igen under söndagen i Oskarshamn var hemmalaget ute efter revansch och fick en bra start när Filiph Engsund tidigt gjorde 1-0. Men det var därefter som olyckan var framme.

Glenn Gustavsson tacklades av Oskarshamns Brian Cooper och blev först liggandes på isen innan han fick hjälp att lämna planen. Enligt uppgifter till C More senare under matchen fördes Gustavsson till sjukhus efter smällen.

Klar seger

I matchen kunde Oskarshamn fortsätta utöka sin ledning. Innan den andra perioden var över hade smålänningarna gått upp till klara 4-1 i en match som till sist slutade 5-1.

En viktig seger för Örebro i kampen om ett undvika platserna i botten av SHL som innebär ett negativt kvalspel.