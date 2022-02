Det var i slutet av första perioden som Joel Mustonen tacklades mot sargen varpå han landade otäckt på huvudet. Efter att ha blivit liggande på isen kunde Örebrospelaren däremot röra på sig.

Ambulanspersonal tog sig in på isen och efter några minuter leddes Mustonen av isen – men han såg omskakad ut.

Med drygt en minut kvar i samband med smällen och det efterföljande långa avbrottet avbröts den första perioden i förtid.

Örebros huvudtränare Niklas Eriksson hade däremot ingen uppdatering att ge gällande Mustonen inför andra perioden.

– Tyvärr. Han är på någon form av koll just nu, jag vet tyvärr inte, säger han till C More.

Även backen Marcus Hardegård utgick skadad i matchen.

”Jäkla förstaperiod”

Spelmässigt var det hemmalaget Leksand som dominerade inledningsvis. Laget hade ledningen med 2-0 genom två mål av Linus Andersson – och vann skotten med hela 22-6 i första perioden.

– Vi bjuder på en jäkla förstaperiod nu när publiken är tillbaka, säger Andersson.

När matchen återstartade dröjde det inte länge innan nästa incident inträffade när Leksands Justin Kloos fick lagkamraten Carter Campers axel i huvudet, och fick ledas av isen. Kloos var dock tillbaka i spel senare i andra perioden och passade på att utöka ledningen till 3-0.

Strax före mittenperiodens slut reducerade Örebro genom Oliver Eklind, fint framspelad av stortalangen Leo Carlsson. Någon vändning blev det däremot inte. Leksand vann med 4–2 efter att Patrik Zackrisson nätat i tredje perioden.

– Det är en tajt match. Men vi får tidig utdelning och kan kontrollera matchen, säger Patrik Zackrisson.

Möts på lördag

Lagen möts på nytt redan på lördag. Då i Örebro.

– Det blir lite som en slutspelsdrabbning. Viktiga är att vi är redo från start och spelar vårt spel. Det gör vi bara sista 30 i dag och då är vi ett duktigt lag, säger Örebros tränare Niklas Eriksson.