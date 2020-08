Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Philadelphia kvitterade mot Islanders

Philadelphia kvitterade mot Islanders

New York Islanders hämtade upp 0–3 till 3–3 – men mer blev det inte.

Philadelphia reste sig, avgjorde 2.41 minuter in i förlängningen och såg därmed till att kvittera till 1–1 i matcher i kvartsfinalserien.

– Jag försökte bara få skottet på mål och var glad när det gick in, säger matchvinnaren Philippe Myers.

Det finns matcher, och så finns det matcher. Åtminstone enligt Philadelphias Kevin Hayes. – Alla matcher är viktiga, men den här var antagligen den viktigaste matchen under hela säsongen. Om man förlorar den första matchen, och de två efterföljande kamperna är dagarna efter varandra, då är match två ganska viktig, säger han enligt nhl.com efter segern mot New York Islanders. Det var därför inte konstigt att laget stormade fram i första perioden. Hayes själv gjorde såväl 1–0 som 2–0 innan Sean Couturier ökade på till 3–0. Men sedan tog det roliga slut för en stund. Islanders ville ju också vinna matchen. 3–0 blev därför 3–1 i andra perioden och 3–3 med bara två minuter kvar. – Vi fick självklart inte den start vi ville ha. De klev ut och spelade bra, det får vi ge dem, det är ett bra lag. Men jag tycker att vi krigade på och hängde oss kvar i matchen, säger Islanders Jean-Gabriel Pageau, som gjorde 2–3-målet. Längre än kvitteringen kom Islanders alltså inte. Philippe Myers, vars skott träffade Anders Lees klubba och ställde inbytte målvakten Thomas Greiss, avgjorde 2.41 in i förlängningen. Men något större firande var det inte tal om. – De kommer att gå ut hårt i morgon. Vi får njuta en kort stund och sedan bara förbereda oss på nästa match, säger Hayes. Tredje kvartsfinalmötet i Stanley Cup-slutspelet spelas natten till fredag. Dela på Facebook Dela på Twitter