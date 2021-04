Bäck skickade Malmö på semester: ”För jävligt”

Stor matchvinnare för Färjestad mot Malmö – förutom Per Åslund som satte 4–4 i slutsekunderna, var matchhjälten Oskar Bäck som avgjorde mötet och tog Karlstadlaget till en kvartsfinal.



– Jag vetefan hur den gick in. Jag slänger mig på pucken och den letar sig in, säger Bäck till C More.

Malmö rivstartade

Kravet på Malmö inför mötet med Färjestad var enkelt. ”Vinn” – annars är det semester.

Skånelaget, som kom nia i SHL, inledde matchen i ett rivande tempo och Skånelaget hade 10–0 i skott mot målvakten Henrik Haukeland när Stefan Lassen hittade nätet med ett skott från blå – 1–0 Malmö efter bara 5.46.



Färjestad fick inte sitt första skott på mål förrän efter åtta minuter – och efter viss uppryckning kvitterade Daniel Viksten till 2–2 efter drygt 13 minuters spel. Då hade Malmös målvakt Oscar Alsenfelt även stoppat en straff från Michael Lindqvist ett par minuter innan.



I andra fick forwarden revansch och gav hemmalaget en ledning inför pausvilan.



– Vi låter Malmö ta kommandot men vi rycker upp oss i senare delen av andra, det är så vi vill och måste spela. Det går inte att bara jaga, säger Michael Lindqvist till C More.

Dramatisk slutminut

I tredje kvitterade Carl Persson efter en läcker prestation när han petade in 3–3 intill närmsta stolpen via köksvägen och vändningen var ett faktum några minuter senare när Matias Lassen slog till igen – med sitt tredje mål för säsongen.



4–3 och tiden tickade Malmös väg i jakten på en tredje och avgörande match.



I slutminuterna tog Färjestad ut målvakten och träffade ribban med 2.21 kvar men blott 22 sekunder före periodsignalen tryckte Per Åslund in kvitteringen till 4–4, hans andra för kvällen.

Avgjorde efter 5.42

Färjestad hade en puck i stolpen i förlängningen men strax därefter slog Oskar Bäck in segermålet, 5–4.

2–0 i matcher till Färjestad och nu väntar kvartsfinal mot antingen Rögle eller Växjö.



Malmös säsong är över.



– Det är för jävligt. På något sätt är vi så nära men det är mycket slarv, säger Malmös lagkapten Emil Sylvegård till C More.