Djurgården vann stort när Frölunda föll ihop igen

Frölunda vann det första mötet mellan lagen i åttondelsfinalen som går i bäst av tre. Det första mötet spelades i Stockholm där Roger Rönnbergs mannar vann med 3-1.

Därmed var kniven mot strupen på djurgårdarna när lagen möttes igen i Göteborg. Där var det gästande stockholmarna som har öste på, var effektiva och efter halva matchen stod det 5-0.

Två tvåmålsskyttar

Frölunda gjorde två mål, bägge av backtalangen Mattias Norlinder. Särskilt vackert var det sista målet ( se nedan) där Norlinder dribblade sig fram i Djurgårdens zon, fälldes men kunde på knä trä in pucken.

Men Norlinders dubbla fullträffar till trots, blir det en avgörande match i Göteborg redan under morgondagen. För Djurgården nöjde sig inte med de fem mål de redan hade gjort.

Tackat för förtroendet

Alexander Holtz fick bara två minuters istid i det första mötet. I kväll hade han en ordinarie plats i en av Djurgårdens kedjor och tackade för förtroendet genom att göra två mål.

– Det är klart att man vill vara med och bidra där ute. Jag kan bara göra det jag kan påverka och jag gör vad jag kan för att försöka skjuta mig tillbaks in i truppen, säger Holtz till C More.

Holtz som annars avslutade grundserien med ett mål de sista 19 omgångarna.

Avgörs i morgon

I den tredje perioden fastställde Sebastian Strandberg slutresultatet till 7-2 när han hittade nätet i numerärt överläge. I morgon väntar alltså en avgörande åttondelsfinal mellan dessa lag, den också i Göteborg.

KLIPP: Vackert tröstmål av soloåkande Mattias Norlinder