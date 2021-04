HV71 har kvitterat i kvalrysaren

Efter att ha fått två chanser att göra mål i fem mot tre-läge, samt fått ett mål bortdömt, lyckades Brynäs till slut ta ledningen i kvalmatchen mot HV71.

10.13 in i andra perioden, när HV71 hade en avvaktade utvisning, fick Greg Scott iväg pucken till Emil Molin som befann sig precis framför mål och kunde placera in pucken. I Brynäsbåset jublade de nya tränarna Josef Boumedienne och Nils Ekman stort.

HV kvitterade efter stor press

Strax innan paus till den tredje perioden fick HV71 ett superläge till kvittering när Miska Siikonen kom fri, men Brynäsmålvakten Samuel Ersson räddade. Målvakten blev sedan påkörd vilket gjorde att domaren hade hunnit blåsa av precis innan returpucken petades in.

Tidigt i den tredje perioden fick HV71 till ett långt anfall med flera bra lägen, men man lyckades inte få in pucken bakom Ersson förrän man några minuter senare fick ett powerplay. Arttu Ilomaki skickade in kvitteringen bara tio sekunder in i det numerära överläget.

Matchen pågår. Texten uppdateras.