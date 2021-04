Klart: Boumedienne och Ekman tar över Brynäs

Det var sent igår som Sportbladet avslöjade att det skulle bli en ny tränarduo i Brynäs inför kvalet. En av dem var SVT Sports expert Nils Ekman som då satt som expertkommentator i SVT:s NHL-sändning.

Då valde han att inte kommentera. Men nu bekräftar klubben att det blir just så. Boumedienne blir huvudtränare och Ekman assisterande.

– Vi kände att det behövdes en förändring och att vi behöver agera för att få in ny energi och en ny röst i gruppen. Vi har en stor tilltro till förmågan i spelartruppen och tror att vi kommer klara av det här bara vi kan få dem att spela till sin fulla potential, säger Jürgen Lorenz, styrelseordförande till klubbens hemsida.

Boumedienne ser fram emot utmaningen som väntar.

– Klart det är kittlande att komma in i en sån här situation och det medföljer en viss nervositet så klart. Men jag tror att både Nils och jag har nytta av att vi varit i likande situationer som spelare. Vi ska komma in med ny energi och ändå försöka få grabbarna att slappna av inför den uppgift vi står inför, för som spelare är det tufft mentalt att kliva in i ett kval, säger Boumedienne till klubbens hemsida.

