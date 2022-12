Det var en välfylld arena när Linköping tog emot rivalen HV71 under fredagen.

Då bjöd Linköping på show i tredje perioden när de vände 0-3 till 3-3, för att sedan vinna i förlängning.

– En rolig seger att gå in i uppehållet med, säger matchhjälten Ty Rattie till C More.