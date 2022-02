Det rådde ingen tvekan om vem som var den store hjälten för Anaheim när de vann nattens Kalifornien-derby mot San Jose.

Den tidigare Spånga- och AIK-junioren Rickard Rakell, som var assisterande lagkapten för Tre Kronor i förra årets VM, gjorde nämligen två av de tre målen under ordinarie speltid och avgjorde sedan straffläggningen. Det var hans tredje raka match med poäng, och sex av hans 14 mål denna säsong har kommit i de sju senaste raka matcherna.

– Det känns som att jag hamnar i rätt lägen just nu, men det ligger mycket hårt arbete bakom det – för att hamna i mållägen och komma framför nätet. Det har ju inte varit så många fina mål, utan det har handlat för mig om att lyckas lista ut vilket mitt spel är och nu får jag bara fortsätta att göra det mesta jag kan, säger Rakell, enligt nyhetsbyrån AP.

Mållös förlängning

Först kvitterade Rakell till 2–2 sju minuter in i den andra perioden då han stod välplacerad framför mål och petade in en retur, och satte sedan 3–3 i slutet av samma period då han tog tag i pucken efter en tekning och med ett vasst handledsskott snärtade in kvittreringen.

Det visade sig bli matchens sista mål under ordinarie speltid, och efter en mållös förlängning gick matchen sedan till straffar.

Lyfte in backhand

På straffläggningen satte sedan Trevor Zegras Anahemis första straff, innan det blev tre raka missade straffar. När Rakell sedan, efter fina finter som avslutades med en läcker backhandslyftning in i mål, satte Anaheims tredje straff var det klart: Extrapoängen gick till Anaheim, som därmed tog en viktig poäng i kampen om en slutspelsplats.

Efter Rakells straffmål, som alltså var hans tredje fullträff för dagen, kastades som traditionen bjuder publiken in kepsar på isen för att fira svenskens hattrick.

– Jag tror inte att jag har gjort just den där straffdragningen på match förut. Jag har gjort den många gånger på träning, men det var inte riktigt den jag hade tänkt mig, säger han, enligt NHL:s hemsida.