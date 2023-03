Sedan SHL införde åttondelsfinalspel säsongen 2013/14 har alltid laget som vunnit första matchen gått vidare till kvartsfinal.

Fram tills nu.

Leksand vann den första matchen mot Rögle i Ängelholm i lördags och hade 1-0 i matcher innan matchserien vände till Dalarna.

Rögle vann i går med 3-2 och man vann även i dag – med 4-2.

Därmed är skåningarna de första i ligans historia att vända underläge till seger och avancera till kvartsfinal.

– Jag trivs med de här matcherna. Det är den roligaste tiden på säsongen. Vi gör en grym match i dag, säger Rögles målvakt Christoffer Rifalk i C More.

Leksands blytunga facit: ”Pissdåligt”

Leksand har ett minst sagt dystert slutspelsfacit. Dalaklubben har inte vunnit en slutspelsserie på 26 år, 1997 var senast.

– Just nu känner jag inget mer än bitterhet och tomhet. Andra perioden är bedrövlig. Vi tappar våra positioner och det ser rent för jävligt ut. Det är ett misslyckade, det är pissdåligt, säger Leksands tränare Björn Hellkvist i C More.