Nyförvärvet tog Rögle till vinst i premiären

Om Linköping förde spelet så var det Rögle som var effektivt i SHL-premiären.

Och det var ett hemmalag som anfördes offensivt av nyförvärvet från Modo, kanadensaren Adam Tambellini.

När matchen stod och vägde i andra perioden, låg han bakom Rögles ryck från 1-1 till 4-2. Ett av målen gjorde han själv.

Men Tambellini var inte färdig där.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Målen som gav Rögle segern

”Jobbar hårt varje dag”

När LHC tryckte på för reducering i spel fem mot fyra, storspelade dessutom Christoffer Rifalk i Rögle-målet.

Och när utvisningen var klar klev Tambellini fram igen och spelade fram Dennis Everberg som satte 5-2.

– Han jobbar hårt varje dag. Det tar lite tid att komma in i SHL, men han har gjort det bra. Jag är imponerad, säger Röglecoahen Cam Abbott till C More om Tambellini.

Rögle gjorde också 6-2 när Simon Ryfors gjorde sitt andra mål i matchen, den här gången i boxplay.

Linköping forcerade för att närma sig och gjorde det också två gånger om, fram till 6-4.

Men Rögle höll undan och kunde inkassera tre poäng i premiären.