Rögle vann ”oväntade” toppmötet mot Leksand

Ett toppmöte mellan Rögle och Leksand, det var det inte många som tänkt sig inför säsongen. Men under lördagseftermiddagen så var det just det som hockeysverige bjöds på.

Rögle inledde i ett rasande tempo, och skapade flera lägen på kort tid. Och till slut kom även utdelningen. Efter tre och en halv minut lurade Nils Höglander Leksandsmålvakten Janne Juvonen, som anade en passning. Istället kom ett avslut från en snäv vinkel som letade sig in vid första stolpen.

Men Leksand skulle snabbt komma tillbaka. Bara 72 sekunder senare satte Sebastian Wännström 1-1, och med bara 47 sekunder kvar av perioden tog dalalaget även ledning genom Martin Karlsson.

I andra var det ett helt nytt Rögle som visade sig på isen. Redan i första minuten gjorde Leon Bristedt 1-0, snyggt framspelad av Kodie Curran med en flippmacka från blå till Bristedt som framför mål fintade bort Juvonen. Rögle var inte klart där, utan Dennis Everberg skulle även ge Rögle ledningen i en period där Leksand inte gick att känna igen de inledande tio minuterna.

Hyllar fansen

I tredje såg det länge ut som att Rögle skulle avfärda Leksand relativt enkelt, och släppte inte till mycket. Men då klev stjärnvärvningen Johan Fransson fram med en öppnande passning från egen zon till Sebastian Wännström som blev fri. Och där gjorde han inga fel, utan kvitterade snyggt med en Kenta Nilsson-dragning.

Någon poängräddare skulle han emellertid inte bli. För Taylor Matson gjorde som så många gånger förut den här säsongen när han återgav Rögle ledningen med fyra minuter kvar.

– Det var en bra seger för oss. Vi hittade vårt spel i andra perioden, säger Taylor Matson till C More.

Känslan i år är inte som den brukar vara i truppen menar Matson, som varit i Rögle ända sedan tiden i Hockeyallsvenskan.

– Det är en speciell känsla vi har i år. Vi har otroliga fans varje match, det är fantastiskt att vara en del av.

Dennis Everberg håller med om att det känns bra i laget nu, och är nöjd med fem segrar på den inledande sex matcherna.

– Jag tycker vi gör det bra. Det är mot Oskarshamn där vi inte får in pucken. Vi kommer tillbaka sent i matcherna. Jag tror det är viktigt inför fortsättningen att veta att vi kan göra det, säger han till C More.