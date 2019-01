Rutinerade NHL-backen matchhjälte i debuten

För en dryg vecka sedan presenterades backen Jason Garrison som ett nyförvärv för Djurgården.

Den 34-årige kanadensaren, med 555 NHL-matcher under bältet, har spelat 17 matcher för Edmonton Oilers under säsongen.

Efter att ha varit på svensk mark i en vecka fick han till slut arbetstillståndet godkänt inför kvällens bortamatch mot Brynäs.

Matchvinnare direkt

Väl i debuten behövde han bara 15 minuter på sig i den andra perioden för att presentera sig på allvar.

Emil Bemström spelade fram och 34-åringen hittade luckan bakom Joacim Eriksson i hemmamålet.

– Jag lyckades smyga in mot slottet och fick en bra passning. Det bara att stänka dit den. Kul att få göra mål, säger han till C More.

2-1-målet blev det sista i matchen och därmed avgörande för Djurgården – tredje raka segern – som i och med vinsten går upp på en femteplats i tabellen med 54 inspelade poäng, fyra fler än kvällens motståndare.

Garrison spelade totalt 13.30 mot Brynäs och noterades för ett skott på mål.