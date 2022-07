Kaprizov har anklagats för att ha köpt ett falskt militär-id under 2017, något som hans pappa tidigare öppet har nekat. Fadern har hänvisat till att Kirill Kaprizov varit student vilket gjort att han sluppit militären.

Men den dispensen löpte ut 30 juni, skriver The Athletic.

Trots att han i september skrev ett femårskontrakt med Minnesota Wild skriver nättidningen att ryssen saknar ett arbetsvisum i USA. Under pandemin släpptes det kravet för många europeiska spelare. När visum nu krävs igen har det ställt till det för Kaprizov som nyligen vid två tillfällen har nekats inträde tillbaka till USA.

The Athletic skriver att han först försökte flyga in via Dubai, utan framgång. Därefter återvände han till Ryssland och gjorde ett nytt försök genom att korsa havet via Karibien. Även den gången tog det stopp.

– Det är en läskig situation. Vi hoppas att allt löser sig på rätt sätt, sa Minnesota Wilds tränare Dean Evason till The Atheltic.