I Brynäs fick Börje Salming spela med sin bror Stig – och dessutom vinna två SM-guld.

Under lördagen hedrades Salming, som avled i sviterna av nervsjukdomen als i november, med en stjärnfylld veteranmatch mellan Tre Kronor och Toronto Maple Leafs, med bland andra Mats Sundin i laget. I Toronto-laget var Börje Salmings mångårige vän och lagkamrat Darryl Sittler tränare.



– Stort tack till publiken som kom, vilka pengar vi har samlat in. Förhoppningsvis fick man okej hockey, även om vi har blivit gamla. Det är en magisk dag för oss alla, säger Mats Sundin i TV4 och fortsätter:



– Det var en kul dag att få uppleva.

KLIPP: Här knockas Renberg av Näslund

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Här knockas Renberg av Näslund

Familjen på plats

”Game for Börje”, som lördagens match döpts till, var utsåld och alla intäkter går oavkortat till Salmings stiftelse som bidrar till att hitta en botande behandling av als. Efter matchen hade kampanjen dragit in över sju miljoner kronor, enligt TV4.



– Det känns stressigt för stunden. Vi ser tillströmningen på läktarna och allt går i Börjes namn. Det är så hedersamt som det någonsin kan bli. Jag ser fram emot att få en fin upplevelse där vi minns Börje på bästa sätt, sade Stig Salming till Aftonbladet inför matchen.



Lagom till matchstart hissades Börje Salmings tröja nummer 17 upp bredvid Stigs, vars nummer 14 redan hängde i taket. Dottern Bianca och frun Pia var på plats och hade svårt att hålla tillbaka tårarna.



– Det är hedrande för Börje, nu fick han inte uppleva det själv men vi får hoppas att gudarna är med och berättar, säger Stig Salming i TV4.



– Jag hade inga förväntningar alls inför. Jag var inte så insatt utan visste bara att det skulle bli en match med hyllningar. Nu känner jag att det kommer att bli otroligt fint. Jag är så glad att jag kunde pricka in att inte ha någon tävling i helgen och vara här, sade Bianca Salming till Expressen efter första perioden.

Känslosamt för många

NHL-legendaren Rick Vaive, som var lagkamrat med Börje Salming i Toronto Maple Leafs, berättar om svenskens betydelse.



– Där i början blev det väldig känslosamt. Jag kan inte komma ihåg när jag grät senast, men det måste vara när mitt första barn föddes. Det var tufft. Det här är något vi gör för Börje och för alla som är drabbade av als. Han var en otrolig lagkamrat och en ännu bättre människa, säger Vaive.