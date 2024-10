25-åringen från Falun stoppade alla 23 skott på mål. En viktig insats för lagets psyke, enligt Philadelphias tränare.

– Sam gjorde några stora räddningar vid viktiga tillfällen, säger Tortorella.

Ersson stoppade bland annat ett farligt skott från en fri Elias Lindholm, efter en serie snygga Boston-passningar genom Philadelphias försvar.

Några minuter in i tredje perioden var Bostons lagkapten Brad Marchand mycket nära att kvittera. Han fick in pucken framför mål från ett läge bakom buren, via Erssons skridsko. Pucken var på väg att glida in i mål, men svensken slängde sig snabbt bakåt och räddade med handsken på mållinjen.

– Wow, det går inte att komma närmare än så, säger kommentatorn i NHL:s sändning.

Se jätteläget i spelaren ovan.

Ullmark storspelade i Ottawa

Även Ottawas målvakt Linus Ullmark storspelade när St Louis besegrades med 8–1. 31-åringen stod för 26 räddningar och höll nollan i nästan 50 minuter, men släppte sedan in en puck i numerärt underläge. St Louis Philip Broberg var inblandad och noterades för assist.

En annan svensk som bidrog i natt var Leo Carlsson som inledde målskyttet för Anaheim när New York Islanders besegrades med 3–1.

Fabian Zetterlund och William Eklund var båda inblandade i San Joses 4–2-vinst mot Los Angeles, med varsitt mål. Zetterlund sköt 2–1 i tredje perioden och Eklund stod för ett sista mål i öppen kasse.

I matchen mellan Pittsburgh och Minnesota gjorde Pittsburghs svenske forward Rickard Rakell två mål. Men det hjälpte inte, det blev 3–5 och seger för Minnesota, trots bortaplan.