Under lördagen vankades det 08-derby mellan Djurgården och AIK på Hovet. En betydelsefull sexpoängs match där båda lagen var i behov av poäng.

Djurgården inledde bäst och efter 6.43 in i den första perioden tog hemmalaget ledningen sedan AIK:s målvakt Minatsu Murase släppt en farlig retur som Julia Östlund förvaltade på bästa sätt.

Bara minuten senare utökade Djurgården ledningen när Olivia Sohrner sköt in pucken från blå linjen. Men AIK gav sig inte, 12.52 in i perioden kunde man reducerade genom Saana Valkama som fint styrde in till 2-1, som även stod sig perioden ut.

Den andra perioden blev en målsnål historia, en jämn period där de riktigt heta chanserna saknades.

I den tredje perioden fortsatte AIK att trycka på men lyckades inte hitta nätet. Med dryga fyra minuter kvar kunde Fanny Rask i sin comeback stänga matchen när hon fint sköt in 3-1 målet intill stolpen.

Comeback för den landslagsmeriterade forwarden

Slutresultatet skrevs till 3-1 och det innebär att Djurgården för första gången sedan 2020 besegrade AIK i derbysammanhang.

Sommaren 2020 slutade Fanny Rask med ishockeyn. Ett och ett halvt år senare och ett telefonsamtal bort fick hon göra comeback.

– Jag försökte vara så aktiv som möjligt och försöka bidra med det jag kan. Men just nu är man lite otajmad i vissa situationer, säger Fanny Rask tilll SVT Sport, efter slutsignalen.

Vad var det som avgjorde att du skulle göra comeback?

– Alltid kul att testa, det landade bra. Det kändes som att det var ett bra tillfälle att testa och se vad man har. Vi får se vad känslan är efter slutspelet, säger Rask.