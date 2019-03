Finsk show fixade femte avgörande SM-final

2008/2009 AIK IF

2009/2010 Segeltorps IF

2010/2011 Segeltorps IF

2011/2012 MODO Hockey

2012/2013 AIK

2013/2014 Linköping HC

2014/2015 Linköping HC

2015/2016 Luleå HF

2016/2017 Djurgårdens IF

2017/2018 Luleå HF