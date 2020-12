Frölunda vann toppmötet trots manfall: ”Jättebra av oss”

Gänget från Ängelholm toppade tabellen inför det heta mötet i Catena arena.

Hemmalaget fick också en kanonstart när Adam Tambellini satte 1-0 efter 2.18 – assisterad av poängkungen Daniel Zaar som gjorde sin 99:e poäng i Rögletröjan på SHL-nivå.

Men Frölunda kom tillbaka.

Max Friberg kvitterade med fyra minuter kvar av första perioden och i början av andra tryckte Nicklas Lasu in 2-1 till gästerna, som bland annat saknade avstängde kaptenen Joel Lundqvist och JVM-spelarna Lucas Raymond, Elmer Söderblom och Theodor Niederbach.

”Trasar sönder dem”

Frölundas tränare Roger Rönnberg var både nöjd och önskade mer av laget inför sista perioden.

– Jag tycker att vi trasar sönder Rögles passningsspel bra, sedan i anfallsspelet kommer vi inte riktigt in på mål och skapar de hetaste lägena. Det skulle jag vilja vrida upp lite grand, sade Rönnberg till C More i periodpausen.

Rögle tryckte på för en kvittering i tredje perioden och tog bland annat ut målvakten Christoffer Rifalk med två minuter kvar att spela, men förgäves.

I stället satte Frölunda 3-1 i tom bur.

Tredje raka hemmaförlusten

Göteborgslaget tar därmed över serieledningen i SHL.

– En jättebra match av oss. Vi kom hit för att jobba och skapa chanser på vår struktur. Ingen föll ur ramen och vi hade tålamod i varje byte. Överlag gör vi många bra grejer, säger Nicklas Lasu.

Rögle åkte på sin tredje raka hemmaförlust.

