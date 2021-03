Ny smäll för Brynäs – föll efter förlängning

Örebro behövde bara 13 sekunder av förlängningen innan avgörandet kom.

Borna Rendulic gick på genombrott från egen zon och tryckte in pucken förbi Samuel Ersson från den vänstra tekningscirkeln.

– Jag hade många chanser och är så glad att den sista gick in, säger kroaten i C More.

Rödin tillbaka

Brynäs – som hade lagkaptenen Anton Rödin tillbaka i spel, hans första match sedan den 16:e januari – hade annars stått för en stark upphämtning i den tredje perioden.

Gästerna reducerade till 1–2 fem minuter in i perioden och satte sedan 2–2 med tre minuter kvar.

Marcus Björk tryckte av från distans och fick se pucken gå via Jaedon Deschenau och förbi Jhonas Enroth i hemmamålet. Men det räckte inte för Brynäs, som föll med 2–3.

”Sämsta perioden”

– Vår första period är vår sämsta period, det tog ett tag innan vi kom i gång, säger tränaren Peter Andersson, och syftar på att Örebro gick ifrån till 2–0 första 20 minuterna.

Brynäs hade inte spelat en match sedan den 20 februari.

Segern var Örebros tredje raka på hemmais. Närkingarna ligger femma i tabellen.

Brynäs är näst sist, två poäng före HV71 som har tre matcher mer spelade, och har tio matcher kvar att spela.

KLIPP: Härenstam tippar SDHL-semifinalerna (4 mars 2021)