Forwarden – som blev pappa i veckan – fintade bort Dennis Hildeby i bortamålet och lade kallt in pucken mellan benen på målvakten.

– Otroligt. Jag tappade pucken lite och fick improvisera lite, skönt att se den gå in, säger Törnqvist i C More.

26-åringen blev stor matchhjälte med två straffmål samt ett mål under ordinarie tid, fram till 2-1.

– Överlag gör vi en bra match, säger han.

Segern innebär att LHC lyfter till elfte plats i tabellen.

Örebro slog Oskarshamn med 4-1 efter två mål av finländaren Robert Leino.

