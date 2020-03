Säsongen slut för all elithockey

Under söndagen tog Svenska ishockeyförbundet beslutet att ställa in allt fortsatt spel i de högsta ligorna.. Det innebär att inga SM-mästare kommer utses då både SM-finalen på damsidan inte spelas klart och SHL:s slutspel inte kommer starta.

– Det är inget roligt beslut att fatta, men i och med att spelet inte fortsätter kommer vi inte kunna kora en svensk mästare i någon kategori, säger Anders Larsson, ordförande i Svenska ishockeyförbundet, till SVT Sport.

Inget lag kan flyttas upp eller degraderas

I den allsvenska hockeyfinalen står det 1–1 i matcher mellan Modo och Björklöven – men fler matcher kommer inte spelas. Det innebär också att inget av lagen kommer ha möjlighet att ta sig upp till SHL till säsongen 2020/2021.

Förbundet meddelar nämligen att inget lag kan flyttas upp eller degraderas då kvalen inte kommer kunna slutföras. Leksand och Oskarshamn, som slutade sist i SHL, är därmed klara för ytterligare en säsong i den högsta ligan.

– Vi har bestämmelser för hur allting ska gå till och kvalspelen är inte slutförda och då finns det ingen annan utväg, säger Larsson.

Det var under lördagen som SHL, tillsammans med de fjorton klubbarna, begärde att slutspelet skulle ställas in. Under lördagen höll förbundet möte med de berörda ligorna och under söndagen tog de beslutet att säsongen nu är över.

