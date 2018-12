Djurgården vände i slutminuterna: ”Knyter näven och kör”

HV71 har haft en tuff säsong och hotas av kvalspel i bottenskiktet av SHL. I kvällens bortamatch kom ytterligare en smäll.

Jönköpingslaget såg länge ut att ta en viktig seger i det tuffa bortamötet – men Djurgården vände med två sena mål.

Axelssons första

HV71 tog ledningen redan fyra minuter in i den första perioden i powerplay via Oscar Sundh. 1–0 resultatet stod sig till mitten av den andra perioden, där Dick Axelsson kunde göra sitt första mål för säsongen efter att ha dribblat sig fram och tryckt in pucken.

Men det höll inte i mer än fem minuter innan Sebastian Wännström återtog HV71:s ledning, i ett resultat som länge såg ut att bli avgörande.

”Inte snyggaste vinsten”

Men med två minuter kvar kvitterade Linus Hultström med ett av säsongens hårdaste skott. Forwarden knep till med en otagbar projektil rakt i krysset från blåa linjen.

Väl i förlängningen var det Djurgården som fick med sig extrapoängen efter att Daniel Brodin fått in det avgörande målet.

– Vi tar två poäng i en jäkligt tajt match, två mycket viktiga poäng. Det kanske inte är den snyggaste vinsten, men alla vinster räknas och vi tar det alla dagar i veckan, säger Brodin till C More.