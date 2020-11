SHL:s nya tv-avtal värt fem miljarder kronor

Enligt hockeynews.se innebär tv-avtalet att klubbarna kommer att få en ökad intäkt per säsong på runt 20 miljoner kronor, från dagens 40-45 miljoner till 60-65 miljoner kronor per säsong från 2024.

”Vi är otroligt glada att förlänga samarbetet med C More och fortsätta bjuda på högklassig underhållning i såväl arena som TV-soffa. C More har varit en viktig partner för SHL och det är oerhört positivt att kunna förlänga avtalet ytterligare under dessa utmanande tider”, säger SHL:s vd Jenny Silfverstrand i ett pressmeddelande.

Sänds över 1 000 matcher

Enligt Aftonbladet befäster det nya avtalet att SHL har svensk klubbidrotts dyraste rättigheter. Nåde Nent (Viasatkanalerna) och Discovery var intresserade men fick se sig slagna av C More/TV4.

Den här säsongen sänds över 1 000 matcher från SHL, hockeyallsvenskan och SDHL på C More.

